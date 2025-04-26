Житель Новокуйбышевска обокрал один магазин и хотел ограбить другой

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В конце ноября прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску обратился администратор одного из сетевых магазинов, который сообщил о попытке грабежа. Во время изучения изъятых видеозаписей полицейские установили: злоумышленник взял из холодильника 17 пачек сливочного масла, сложил их в свою спортивную сумку и оставил ее у автоматической входной двери, после чего прошел мимо кассовой зоны и, некоторое время постояв в тамбуре, вернулся ко входу, забрал свою сумку через открывшуюся дверь и предпринял попытку скрыться. Стоявший на кассе покупатель, заметив происходящее, догнал мужчину и привел его обратно.

Сотрудники полиции доставили задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный товар на общую сумму более 3 тысяч рублей изъяли и возвратили администрации магазина.В процессе расследования сотрудниками органов внутренних дел также установлена причастность местного жителя к краже 13 пачек кофе из другого магазина. Сумма нанесенного ущерба составила около двух тысяч рублей.

В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина 1986 года рождения сознался в содеянном и пояснил, что продал кофе случайным прохожим и с маслом хотел поступить аналогично. Новокуйбышевский городской суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и двух месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.