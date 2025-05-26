Житель Нефтегорского района мужчина ударил знакомую бутылкой по голове

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В мае текущего года в дежурную часть муниципального Отдела МВД России «Нефтегорский» за помощью обратилась местная жительница 1980 года рождения, которая сообщила о том, что знакомый угрожал ей убийством.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции убедились, что в настоящее время, жизни потерпевшей ничего не угрожает, опросили ее и соседей.

В ходе опроса девушка пояснила полицейским, что она со знакомым распивала спиртные напитки у себя дома. Во время застолья, местная жительница попросила мужчину покинуть жилое помещение, на что он ответил отказом, после чего между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ее бутылкой по голове, и продолжил избиение руками, сопровождая свои действия угрозами лишения жизни.



В ходе оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили место жительства злоумышленника, ранее судимого 56-летнего жителя Нефтегорска задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину в содеянном и пояснил, что хотел лишь напугать свою знакомую, и не собирался убивать ее.



Группой дознания МО МВД России «Нефтегорский» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.