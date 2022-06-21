Я нашел ошибку
Главные новости:
Желание помочь знакомому обернулось для самарца потерей своих сбережений
Желание помочь знакомому обернулось для самарца потерей своих сбережений
В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
Самарчанки разлюбили короткие платья
Самарчанки разлюбили короткие платья
Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела
Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела
Оператор билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами
Оператор билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами
Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров
Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров
Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Тольяттинскому неплательщику алиментов запретили регистрировать дом и участок
Тольяттинскому неплательщику алиментов запретили регистрировать дом и участок
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Красноярского района угнал мотоцикл у родственника

21 июня 2022 12:16
105
Житель Красноярского района угнал мотоцикл у родственника

В дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратился 32-летний житель села Большая Раковка, который пояснил, что в ночь с 5 на 6 июня текущего года у него из сарая похищен мотоцикл. С учетом износа заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб в 50 тысяч рублей.

На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции.

Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. Во время осмотра места происшествия и опроса заявителя  полицейские установили, что транспортное средство хранилось с ключом зажигания в замке в надворной постройке, дверь которой не закрывалась. Потерпевший подозревал в хищении неоднократно ранее судимого за имущественные преступления родственника 2000 года рождения, который ранее пользовался мотоциклом.

Сотрудники уголовного розыска выехали по адресу проживания знакомой подозреваемого в соседнее село, где с разрешения хозяйки дома провели осмотр надворных построек и обнаружили похищенное имущество со следами повреждений. Женщина пояснила полицейским, что мужчина приехал на мотоцикле ночью, завел его в сарай, переоделся и ушел.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина не стал отрицать своей вины в противоправном деянии и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на мотоцикле родственника, а потом вернуть его, но по дороге из села Большая Раковка в село Русская Селитьба Самарской области упал с мотоцикла и решил не продолжать поездку.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Мотоцикл возвращен законному владельцу.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По факту травмирования ребенка на детской площадке в Похвистнево возбуждено уголовное дело
20 июня 2022, 12:41
По факту травмирования ребенка на детской площадке в Похвистнево возбуждено уголовное дело
Девочка была доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая медицинская помощь.   Происшествия
308
Самарчанка хотела заработать игрой на бирже, но лишилась сбережений
20 июня 2022, 12:32
Самарчанка хотела заработать игрой на бирже, но лишилась сбережений
Она перевела на электронный кошелек мошеннику свои сбережения 624 тыс. рублей. Криминал
323
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
19 июня 2022, 13:01
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
Ранее один из злоумышленников был судим за совершение разбоя, грабежей и краж, а второй - за причастность к незаконному обороту наркотиков. Криминал
558
В центре внимания
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
99
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
405
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
802
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
875
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
1027
Весь список