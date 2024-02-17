Житель Красноярского района после застолья остался без телефона

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В полицию обратился местный житель 1986 года рождения, который сообщил, что находясь у знакомых в квартире в п. Мирный, обнаружил пропажу сотового телефона марки. Заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб в размере почти 16 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне пропажи имущества потерпевший находился у друзей. Во время застолья произошел конфликт, после чего потерпевший встал и ушел домой, забыв телефон. О пропаже он вспомнил на следующее утро, вернулся в квартиру, где отдыхал накануне, но телефона там уже не оказалось.

Сотрудники полиции установили и опросили всех участников застолья. При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества был установлен ломбард, куда злоумышленник реализовал телефон. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции местного жителя 1999 года рождения, ранее привлекавшего к уголовной ответственности.

Во время опроса задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что украл гаджет, заметив, что потерпевший оставил телефон и за его действиями никто не наблюдает.

Следственным отделом О МВД России по Красноярскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело