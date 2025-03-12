Житель Кошкинского района ударил ножом ножом друга своей жены

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В марте текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от диспетчера службы 112: «позвонил пенсионер и сказал, что в его доме ранили ножом местного жителя».

В частном доме, куда оперативно прибыли полицейские, заявитель пояснил, что его гостя - местного жителя 1984 года рождения, ранее привлекавшегося к ответственности за угрозу убийством и похищение человека, медики госпитализировали с ножевыми ранениями.

Местные жители назвали сотрудникам полиции данные злоумышленника, который причинил пострадавшему телесные повреждения, используя кухонный нож. Полицейские в кратчайшие сроки установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства 33-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за побои местного жителя, изъяли по пути его следования, с места нападения до дома, лезвие ножа.

По данным сотрудников полиции, конфликтная ситуация возникла в момент звонка по телефону подозреваемого своей жене, которая распивала спиртные напитки с друзьями в доме 63-летнего местного жителя. Потерпевший нелицеприятно высказался в адрес звонившего, что услышал находящийся в соседнем доме супруг женщины. Взяв нож, мужчина пришел в гостеприимный дом, продолжил ссору, во время которой, не сдержав эмоций, нанес телесные повреждения пострадавшему. После чего, испугавшись содеянного, ушел домой, где был оперативно задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.