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Житель Кошкинского района избил свою даму сердца

20 июля 2025 10:50
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Житель Кошкинского района избил свою даму сердца

В январе текущего года в дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от 32-летней местной жительницы, которая сообщила, что ее сожитель 1983 года рождения нанес ей телесные повреждения.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, убедившись, что жизни женщины ничего не угрожает, опросили её и провели поквартирный обход с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Местная жительница пояснила полицейским, что они находились в комнате. В какой-то момент у мужчины возникло к ней неприязненное отношение на фоне алкогольного опьянения, после чего он несколько раз ударил и толкнул ее, от чего она упала.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшей противоправными действиями злоумышленника причинен легкий вред.

В ходе опроса злоумышленник признал свою вину в содеянном и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении потерпевшей.

Отделением дознания ОМВД России по Кошкинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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