Житель Кинеля решил стать брокером, но лишился 500 тысяч

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В будний день 60-летнему жителю Кинеля в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился брокером и рассказал, что не так давно он просматривал вакансии по дополнительному заработку в сети и специально для него есть довольно интересное предложение.

В ходе диалога ему предложили приобрести пакет акций одной из нефтяных компаний с высоким процентом роста, а буквально через неделю продать его и получить свыше 300 000 рублей, не прилагая особых усилий. Доверившись «новому знакомому» заинтересованный житель Самарской области зарегистрировался на указанной неизвестным платформе, заполнил данные банковской карты для регистрации онлайн-кошелька и покупки акций. «Брокер» заверил мужчину, что регистрация и покупка прошли успешно и сообщил, что свяжется с ним через неделю, чтобы помочь совершить сделку и отключился. Через несколько часов с его счета произошло списание более 500 тысяч рублей. Пенсионер осознал, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию.