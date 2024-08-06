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Житель Кинеля хотел улучшить ванну, а лишился более 500 тысяч

6 августа 2024 09:55
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Житель Кинеля хотел улучшить ванну, а лишился более 500 тысяч

Просматривая сайты с выставочными образцами кафеля, 65-летний мужчина выбрал несколько видов для ванной комнаты своего приусадебного участка и добавил их в заказ. На этапе оформления заявки на доставку в один из пунктов выдачи, пенсионеру позвонил неизвестный, который представился менеджером по закупкам сетевого магазина стройматериалов. Незнакомец предложил к выбранным товарам оформить подписку на получение выставочных образцов в качестве благодарности за долгое сотрудничество. Уже планируя как с помощью выгодного предложения преобразится участок, он с радостью принял предложение. Заполняя дополнительную заявку, услышал, как вновь поступил звонок.

На этот раз незнакомец сообщил, что является сотрудником финансовой организации и проинформировал ее о том, что в момент оформления анкеты персональные данные были украдены мошенниками и сейчас на имя пенсионера оформляется кредит. Взволнованный мужчина незамедлительно последовал советам «менеджера» и перевел накопленные сбережения в размере более 500 000 рублей на предложенный им счет, чтобы мошенники не успели оформить кредитный займ с первоначальным взносом. Неизвестный поблагодарил за оперативность и поздравил с сохранением накоплений, а также «чистой» кредитной историей. В завершении разговора, он рекомендовал не спешить с проверкой счета на наличие средств. Зайдя на следующий день в мобильный банк и не обнаружив возврата, он осознала, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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