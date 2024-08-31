Я нашел ошибку
Главные новости:
Мединский станет куратором нового управления Кремля
Мединский станет куратором нового управления Кремля
Учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ
Учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ
в Самарской области произошло смертельное ДТП
В Самарской области произошло смертельное ДТП
Полицейские проверили техническое состояние школьных автобусов в Шенталинском и Кинельском районах
Полицейские проверили техническое состояние школьных автобусов в Шенталинском и Кинельском районах
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Житель Кинель-Черкасского района, встретив соседку, которая шла в гости, обокрал ее дом
Житель Кинель-Черкасского района, встретив соседку, которая шла в гости, обокрал ее дом
Спрос на зоотакси в России вырос в два раза
Спрос на зоотакси в России вырос в два раза
Опрос показал, что жители Самары помнят из школьной программы
Опрос показал, что жители Самары помнят из школьной программы
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Кинель-Черкасского района, встретив соседку, которая шла в гости, обокрал ее дом

31 августа 2024 12:58
142
Житель Кинель-Черкасского района, встретив соседку, которая шла в гости, обокрал ее дом

В дежурную часть О МВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратилась 56-летняя жительница одного из сел Кинель-Черкаского района и сообщила, что из ее дома пропали денежные средства в размере 12 500 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, подробно опросили потерпевшую. В ходе осмотра места происшествия экспертом установлено, что неизвестный проник в помещение путем повреждения окна.

В ходе оперативно-разыскных сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что к краже может быть причастен ранее неоднократно судимый местный житель 1987 года рождения. 

Располагая информацией о месте возможного нахождения злоумышленника, полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый в содеянном сознался и пояснил, сотрудникам полиции, что гулял по улице села, когда встретил потерпевшую. Когда та, рассказала ему, что направляется в гости к племяннице, он, зная, что женщина живет одна, решил забраться к ней в дом. Подойдя к жилищу, разбил окно кирпичом и проник внутрь. Увидев на столе деньги, положил их в карман и таким же путем покинул место преступления. Денежные средства он потратил на собственные нужды.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а. ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
31 августа 2024  13:16
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
176
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали «Центральная» в Самаре
31 августа 2024  11:21
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали «Центральная» в Самаре
284
Антон Алиханов: «Мы активно стараемся помогать региону.»
30 августа 2024  17:14
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов оценил мощности предприятий Самарской области
606
Вьетнамским гостям представили техническую базу, парк сельскохозяйственной техники, административно-хозяйственные и складские помещения, земельные участки сельскохозяйственного назначения, позволяющие сформировать кормовую базу.
30 августа 2024  14:46
Вьетнамский бизнес познакомился с инвестиционным потенциалом Самарской области
557
Телебашня в Самаре включит подсветку в честь нового учебного года
30 августа 2024  13:15
Телебашня в Самаре включит подсветку в честь нового учебного года
432
Весь список