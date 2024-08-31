Житель Кинель-Черкасского района, встретив соседку, которая шла в гости, обокрал ее дом

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В дежурную часть О МВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратилась 56-летняя жительница одного из сел Кинель-Черкаского района и сообщила, что из ее дома пропали денежные средства в размере 12 500 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, подробно опросили потерпевшую. В ходе осмотра места происшествия экспертом установлено, что неизвестный проник в помещение путем повреждения окна.

В ходе оперативно-разыскных сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что к краже может быть причастен ранее неоднократно судимый местный житель 1987 года рождения.

Располагая информацией о месте возможного нахождения злоумышленника, полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый в содеянном сознался и пояснил, сотрудникам полиции, что гулял по улице села, когда встретил потерпевшую. Когда та, рассказала ему, что направляется в гости к племяннице, он, зная, что женщина живет одна, решил забраться к ней в дом. Подойдя к жилищу, разбил окно кирпичом и проник внутрь. Увидев на столе деньги, положил их в карман и таким же путем покинул место преступления. Денежные средства он потратил на собственные нужды.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а. ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).