Житель Кинель-Черкасского района украл бензопилу

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В ходе несения службы в одном из сел Кинель-Черкасского района сотрудники ДПС обратили внимание на мужчину-пешехода с большим пакетом, который при виде полицейских попытался скрыться. Сотрудники полиции остановили его и во время проверки документов, удостоверяющих личность, выяснили, что он проходит подозреваемым по делу о бытовой краже.



На вопрос, что находится в большом пакете, мужчина ответил, что бензопила, украденная им из чужого сарая. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 31-летнего местного жителя и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный рассказал, что проходя по улице, заметил дом с заметённым подходом и отсутствующим остеклением, зашел во двор, проник в сарай, где и украл бензопилу, положив в найденный там же пакет. Причиненный ущерб владельцу составил 9000 рублей.



Следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый арестован Кинель-Черкасским районным судом сроком на 2 месяца.