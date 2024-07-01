Житель Хворостянки украл телефон у подростка

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в дежурную часть Отдела МВД России по Хворостянскому району за помощью обратилась местная жительница. В ходе опроса заявительница пояснила, что ее малолетний сын утерял сотовый телефон марки «TECNO», когда катался на велосипеде.

Группой дознания О МВД России по Хворостянскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В апреле 2024 года из сотовой компании, полицейские получили сведения о том, что в настоящее время утерянным телефонном пользуется неустановленное лицо, находящееся в г. Самаре.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в столице нашего региона оперативникам удалось установить местонахождение, а также личность нового владельца. Вскоре разыскиваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, для дальнейшего разбирательства. При нем сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый сотовой телефон марки «TECNO», в рабочем состоянии, который в дальнейшем был изъят в качестве вещественного доказательства.

В ходе опроса мужчина пояснил, что данный мобильный телефон приобрел в одном из комиссионных магазинов города.

В ходе проверки выяснилось, что к продаже телефона в комиссионный магазин причастны два жителя Безенчукского района, личность которых вскоре была установлена. При опросе один из мужчин рассказал сотрудникам полиции о том, что данный телефон он обменял у своего родственника 1999 года рождения, проживающего в селе Хворостянка. Правоохранители наведались к родственнику по месту его жительства. Опрашиваемый не стал отпираться и сразу признался в краже сотового телефона. Рассказал, что в один из дней он возвращался с работы домой и увидел на лавочке, находившейся на детской площадке сотовый телефон марки «TECNO» и присвоил его себе. Мужчина признался, что в течение полугода хранил телефон в тайне от родственников. По истечению указанного времени правонарушитель думая, что телефон уже никто не разыскивает обменял его на деньги у своего родственника. Так разыскиваемый телефон проделал длинный путь и оказался в Самаре.