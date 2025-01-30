Житель Чапаевска предложил инспектору ГАИ взятку в 50 тысяч рублей

78

В Чапаевске задержали ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу местного жителя по подозрению в покушении на дачу взятки госавтоинспектору.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре прошлого года, находясь в патрульном автомобиле, водитель 1980 года рождения сделал сотруднику полиции коррупционное предложение. За не составление в отношении него административного материала о невыполнении законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина предложил инспектору ГАИ незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

В отношении задержанного жителя Чапаевска собран административный материал, предусмотренный ст. 12.26 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для принятия решения по существу дела.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.