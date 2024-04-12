Житель Чапаевска не нашел аргументов в споре и избил собеседника

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В начале апреля текущего года в вечернее время в дежурную часть ОМВД России по городу Чапаевску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с различными травмами 52-летнего жителя квартиры дома, расположенного на ул. Щорса.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение и по указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели предполагаемое место происшествия. Со слов местных жителей и потерпевшего сотрудники органа внутренних дел восстановили последовательность событий: 40-летний ранее судимый подставной директор фирмы - однодневки распивал спиртные напитки в квартире своего знакомого. Во время застолья, не найдя других аргументов в споре на тему «как точить ножи», нанес гостеприимному хозяину множественные удары руками и ногами, после чего ушел домой. Пострадавший смог позвонить матери, которая позже нашла его в бессознательном состоянии и вызвала медиков.

Во время осмотра квартиры пострадавшего следователь и эксперт обнаружили и изъяли следы пальцев рук, след обуви, постельное белье с пятнами бурого цвета, похожими на кровь, окурки и другие предметы, позднее приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Как пояснил полицейским задержанный, допрошенный в качестве подозреваемого, он избил хозяина квартиры, так как испугался, когда тот, во время спора, стал размахивал ножом и высказывать в его адрес угрозы.

Судом по ходатайству органа следствия местному жителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.