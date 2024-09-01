Житель Борского района собирал на пустыре коноплю

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Сотрудникам МО МВД России «Борский» поступила оперативная информация о том, что 31-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины, где в присутствии понятых провели осмотр жилища, в ходе которого обнаружили и изъяли несколько пакетов с сухой растительной массой зелёного цвета.

Изъятое сотрудниками полиции направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является наркотикосодержащим растением конопля, общей массой 154 г.

Задержанный пояснил, что растения собрал на пустыре за своим приусадебным участком, а затем высушил для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело.