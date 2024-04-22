Житель Борского района помог знакомому и лишился 40 тысяч рублей

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В феврале текущего года в МО МВД России «Борский» поступило сообщение от местного жителя 1962 г.р., о том что путём безналичных переводов с его банковского счета были тайно похищены денежные средства на общую сумму 38 950 рублей.

Во время опроса заявитель пояснил, что распивая спиртные напитки со своим знакомым и находясь в состоянии алкогольного опьянения он дал ему данные для входа в личный кабинет онлайн банка, чтобы одолжить небольшую сумму денег, поскольку сам он зайти в онлайн банк и перевести средства не мог. Через некоторое время мужчина обнаружил, что на его имя оформлен кредит, хотя такой процедуры он не совершал, и все деньги со счёта пропали.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные направили ряд запросов в организации и установили место, где снимали денежные средства с карты и оформляли кредит. Полицейские опросили работников учреждения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в банкомате.

Сотрудники полиции установили места возможного нахождения и по подозрению в совершении преступления задержали уроженца одной из соседних республик 1987 года рождения, который ранее уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В ходе опроса он признал вину в полном объеме и пояснил, что планировал вернуть похищенные средства, но не было возможности.

Следственным отделом МО МВД России «Борский» в отношении злоумышленника, по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) было возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент расследовано и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.