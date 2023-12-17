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Жигулевец воровал в сетевых магазинах

17 декабря 2023 11:32
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Жигулевец воровал в сетевых магазинах

Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.

В октябре текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что в течение месяца, неизвестный мужчина, находясь в торговых залах двух филиалов расположенных на территории города, похищал с прилавков бытовую химию и продукты питания. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанным адресам, провели осмотры мест происшествий, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговых точек. В ходе изучения видеоматериалов полицейские выяснили, что к совершению краж может быть причастен ранее судимый за преступления имущественного характера местный житель. Полицейские установили местонахождение 29-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что украденную бытовую химию и продукты питания продал случайным прохожим, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.

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