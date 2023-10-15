Женщину из Чапаевска обвиняют в убийстве сожителя

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По версии следствия, 16 июля 2023 года обвиняемая в ходе ссоры на почве ревности причинила 42-летнему сожителю ножевое ранение в область грудной клетки. За медицинской помощью она не обратилась, а скорую помощь вызвала только 18 июля, когда мужчина уже не подавал признаков жизни.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, пишет СУ СК.