Женщина в Новокуйбышевске похитила деньги из кармана штанов спящей подруги

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В ноябре 2022 года в дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратилась местная жительница 1970 года рождения, которая сообщила о пропаже денежных средств в сумме 16 000 рублей.

При опросе заявительница пояснила полицейским, что накануне пропажи денег она пригласила в гости знакомую, которая после распития спиртных напитков осталась у нее ночевать. Денежные средства у пострадавшей находились в кармане джинсов, в которых она легла спать. Проснувшись, хозяйка квартиры не обнаружила ни денег, ни подруги. После чего обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемую по месту жительства, адрес которого предоставила потерпевшая. В ходе опроса задержанная ранее не судимая местная жительница 1972 года рождения вину в содеянном признала и пояснила, что похищенные денежные средства потратила на алкоголь и продукты питания.