Желая легко заработать, жительница Отрадного отдала мошенникам более 1 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на интернет-платформах.

В Отрадном женщине 1972г.р., через различные мессенджеры поступило заманчивое предложение. Неизвестный, пообещал ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевшая перевела аферисту более 1 000 000р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.