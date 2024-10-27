Замдиректора супермаркета из Самары перевела мошенникам более 850 тыс. рублей

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В Самаре 53-летняя женщина перевела более 850 тыс. рублей за покупку автомобиля из другой страны.

На одном из сайтов замдиректора городского супермаркета наткнулась на объявление о продаже машины с аукциона из соседней страны. Женщину заинтересовало предложение, она созвонилась с «продавцом» объявления. В ходе разговора ей предложили заключить договор и пообещали доставить автомашину с использованием транспортной компании после получения оплаты. Пострадавшая поверила и перевела более 850 тыс. рублей на несколько карт незнакомцев.

После того, как «посредник в покупке авто» перестал отвечать на её звонки, женщина осознала, что её обманули и обратилась в полицию.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.