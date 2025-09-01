Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет

160

Ставропольский районный суд вынес приговор по уголовному делу 31-летнего жителя Калуги. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили сегодня в прокуратуре Самарской области.

Как следует из материалов дела, подсудимый получил информацию с координатами нахождения крупной партии наркотиков в Калуге, забрал их и повез на личном автомобиле в Самару для сбыта.

Но до Самары он не доехал, так как 2 апреля 2025 года его задержали правоохранители на трассе «Обход Тольятти». Наркотики весом более 8 кг были изъяты.

Суд назначил калужанину наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, пишет Коммерсантъ-Волга.

«Кроме того, суд конфисковал в доход государства транспортное средство и два сотовых телефона, которые использовались при совершении преступления»,— заявили в надзорном ведомстве.