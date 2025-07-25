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Задержан в Таиланде: на территории Ульяновской и Самарской областей россиянин руководил преступным сообществом

25 июля 2025 13:08
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Задержан в Таиланде: на территории Ульяновской и Самарской областей россиянин руководил преступным сообществом

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России при содействии представителя МВД России в Королевстве Таиланд обеспечена процедура депортации из этого государства гражданина Российской Федерации, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, с декабря 2021 по сентябрь 2022 года на территории Ульяновской и Самарской областей злоумышленник руководил преступным сообществом, основной целью которого являлся незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных ресурсов, включая сеть Интернет. Фигурантом был создан интернет-магазин и организован бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем оборудования тайников-закладок.

Соучастниками осуществлены 57 попыток незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 210, частью третьей статьи 30 и частью четвертой статьи 228.1 УК РФ. Однако обвиняемый скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов двух государств фигурант задержан в Таиланде. Сегодня в аэропорту города Бангкока он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву и привлечения к уголовной ответственности за совершенные деяния», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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