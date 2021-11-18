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Задержан разрушитель моста в Самарской области

18 ноября 2021 09:57
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Задержан разрушитель моста в Самарской области

Мужчина в течение недели, используя различные инструменты и автомобиль своей бабушки, похищал части моста.

11 ноября в ОМВД России по Красноярскому району поступило заявление от  представителя общества с ограниченной ответственностью о хищении металлического ограждения с моста через реку Кондурча, находящегося на территории одной из баз отдыха Самарской области. Согласно представленным документам, ущерб причиненный собственнику составил свыше 20 тысяч рублей.

Оперуполномоченные полиции выехали на указанное в сообщении место для проверки информации. На берегу полицейские обнаружили газовый баллон и следы демонтажа металлических балок моста. Во время осмотра к месту происшествия на автомобиле подъехал молодой человек и попытался загрузить баллон в багажник машины. Оперуполномоченным полиции, которые проводили оперативные мероприятия в гражданской одежде, он пояснил, что это его прибор, с помощью которого он демонтировал ограждение моста с целью сдачи его в металлолом.

Сотрудники полиции представились молодому человеку, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Житель Самары 2000 года рождения, студент одного из образовательных учреждений выразил готовность возместить собственнику ущерб и пояснил, что по совету знакомого в течение недели, используя различные инструменты и автомобиль своей бабушки, похищал металлические части моста на территории неохраняемой базы отдыха возле села Екатериновка Красноярского района. На пункте приема металла ему заплатили 18,5 тысяч рублей, которые он потратил на собственные нужды.

В отношении ранее не судимого 20-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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