Я нашел ошибку
Главные новости:
На стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 13 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Краснодар".
Сегодня вечером в Самаре будет усилена работа городского пассажирского транспорта
Иван Носков проверил ход выполнения работ.
Реконструкция улицы 22 Партсъезда в Самаре выполнена на 83%
Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств.
В Клиниках СамГМУ полуторагодовалому малышу выполнили сложную операцию для восстановления тазобедренного сустава
10 самых неудобных самарских домов.
«РКС-Самара» обновили список домов, где постоянно возникают проблемы с канализацией по вине жильцов
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 29 октября местами в Самарской области ожидается туман
Мероприятия проходят в образовательных учреждениях в рамках антитеррористической программы совместно  администрацией городского округа Самара.
Самарская транспортная полиция проводит уроки безопасности
В этом году россияне отдают предпочтение нарезанной тыкве
В этом году россияне отдают предпочтение нарезанной тыкве
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.67
-0.07
EUR 104.81
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За возможность подработки самарчанка отдала мошенникам 1,2 млн рублей

28 октября 2024 11:28
165
За возможность подработки самарчанка отдала мошенникам 1,2 млн рублей

В Самаре женщине 1947 г.р. позвонил якобы представитель «брокерской компании» с предложением хорошего дохода. Заключив договор с мошенниками, пенсионерка внесла стартовый капитал в размере 200 000 р. Спустя неделю гражданка смогла вывести «прибыль» в размере 40 000 руб., что ее убедило в дальнейшем заработке. Тем более что все финансовые операции отражались в личном кабинете. Далее счет необходимо было еще пополнить для более существенного дохода, что потерпевшая и сделала. После ряда пополнений на общую сумму около 1 200 000 руб. сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь. Денежные средства и «прибыль» вывести со счета уже не удалось. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
появился новый метод мошенников, претворяющихся сотрудниками ЖКХ
27 октября 2024, 11:09
Появился новый метод мошенников, претворяющихся сотрудниками ЖКХ
Об этом сообщил председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин. Криминал
499
Замдиректора супермаркета из Самары перевела мошенникам более 850 тыс. рублей
27 октября 2024, 10:27
Замдиректора супермаркета из Самары перевела мошенникам более 850 тыс. рублей
На одном из сайтов она наткнулась на объявление о продаже машины с аукциона из соседней страны. Криминал
551
4 млн рублей рублей забрали мошенники у доверчивого менеджера в Самаре
25 октября 2024, 10:00
4 млн рублей рублей забрали мошенники у доверчивого менеджера в Самаре
Девушка, недовольная своей зарплатой, решила найти подработку. Криминал
485
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
538
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
497
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024  11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
2890
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
563
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
537
Весь список