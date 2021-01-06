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За несколько часов до Нового года с помощью собаки в Тольятти задержали вора

6 января 2021 13:20
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За несколько часов до Нового года с помощью собаки в Тольятти задержали вора

Когда до новогоднего праздника в 2019 году оставались считанные часы, в полицию Тольятти поступило сообщение о краже продуктов питания из магазина, расположенного на улице Революционной в Автозаводском  районе города Тольятти.     

Младший инспектор-кинолог УМВД России по г. Тольятти Анастасия Скрипченко вспоминает: «31 декабря позапрошлого года приехала на место происшествия вместе с коллегами из уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции. Осмотрели помещение магазина, который на момент совершения кражи уже был закрыт. Коллеги зафиксировали поврежденный замок двери. Владелец торговой точки  недосчитался целого списка продуктов: спиртных напитков, сигарет, мясной продукции. Служебная собака Хоранд сразу взяла след от входной двери. Пес проследовал по улице, вдоль жилых домов. Пройдя 300 метров собака остановилась у подъезда одной из многоэтажек, расположенных на улице Революционной. Дальше было самое интересное. Когда зашли в подъезд, то Хоранд начал сильно лаять на пассажирский лифт, спустя мгновение, мы поняли реакцию собаки. Когда двери лифта открылись – перед нами оказался молодой человек, в руках у которого находился пакет со спиртными напитками. Мужчина 1991 г.р., застигнутый врасплох, признался в краже. Он пояснил, что похищенные продукты питания оставил у себя дома, прихватил только пару бутылок спиртного и направлялся в гости к своим знакомым. В отношении задержанного отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Так, благодаря чуткому носу Хоранда, преступление раскрыли до праздничного боя курантов, а мужчину привлекли к уголовной ответственности. К слову, на счету у Анастасии Скрипченко и 5-летнего Хоранда уже около 150 раскрытых преступлений имущественного характера, сообщает облМВД.

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