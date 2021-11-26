За год общения с мошенником потерпевший перевел на указанные им счета 4,5 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают преумножить денежные средства путем участия в инвестиционных проектах.

К сотрудникам самарской полиции за помощью обратился 39-летний мужчина, работающий экспертом в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Он сообщил, что неизвестный, используя сотовую связь и Интернет, предложил ему заработать. Для этого надо было вложить денежные средства в один из «удачных» инвестиционных проектов. В результате за год общения с «инвестором» потерпевший перевел на указанные им счета 4 500 000р., после чего аферист перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.