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Юрист из Самары продавала мебель и лишилась денег со своей банковской карты

7 декабря 2021 09:35
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Юрист из Самары продавала мебель и лишилась денег со своей банковской карты

Осторожно! Покупатель по вашему объявлению в сети Интернет может оказаться мошенником!


В городе Самаре женщина 1978 года рождения, работающая юристом на одном из промышленных предприятий, разместила объявление о продаже мебели на популярном сайте в сети Интернет. В начале декабря ей поступило сообщение от незнакомца, который предложил внести полную предоплату и оформить доставку. Доверчивая женщина согласилась и получила письмо на свой электронный почтовый ящик со ссылкой. В указанную форму потерпевшая ввела данные своей банковской карты, благодаря чему злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету и завладели денежными средствами в размере 12 тысяч рублей. Гражданка обратилась за помощью в полицию, где по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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