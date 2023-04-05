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Вся полиция на улицах: по области прошли масштабные мероприятия

5 апреля 2023 10:58
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вся полиция на улицах: по области прошли масштабные мероприятия

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова во всех районах губернии территориальными органами внутренних дел проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах. В мероприятиях приняли участие свыше 2200 сотрудников органов внутренних дел, сотрудники Управления Росгвардии, народные дружинники, работники частных охранных организаций.

Полицейскими во время проведения мероприятия выявлено и пресечено более 1200 различных административных правонарушений, раскрыто 46 преступлений, разыскано 13 человек, находящихся в розыске.

Специализированные группы, созданные из числа сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции, проверили по месту жительства свыше 1414 ранее судимых граждан и лиц, состоящих под административным надзором.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции проверили более 3000 лиц, состоящих на учетах, провели с ними профилактические беседы. Выявлено 60 правонарушений, связанных с незаконном оборотом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 506 граммов наркотических веществ.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отработали около 70 развлекательных центров и мест концентрации молодежи. Выявлено 4 факта нахождения несовершеннолетних в состоянии опьянения, 8 нарушений комендантского часа. До владельцев и сотрудников частных охранных организаций доведен алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций, конфликтов и чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.

Инспекторы по делам несовершеннолетних посетили по месту жительства 384 подростков, состоящих на профилактическом учете, провели с ними беседы о недопустимости противоправного поведения, напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушения действующего законодательства.

В ходе отработки административных участков участковые уполномоченные полиции изъяли из незаконного оборота с целью последующей утилизации 9 единиц огнестрельного оружия и 91 единицу боеприпасов.

В более чем 1200 многоквартирных домах проверены подвалы и чердаки с целью защиты от чрезвычайных происшествий на наличие возможных террористических угроз.  Проверено 104 заброшенных здания.

В ходе бесед со старшими домов, подъездов и представителями управляющих компаний, сотрудники органов внутренних дел вручали комплекты памяток по противодействию мошенничеству для распространения среди жителей.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 204 транспортных средства, с нарушениями светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки». Владельцам автомобилей выписаны предписания об устранении недостатков.

Задержано 18 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и 9 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.

В ходе проверок водителей легковых такси выявлено 7 фактов осуществления предпринимательской деятельности в области оказания услуг перемещения граждан (такси) без государственной регистрации в качестве ИП.

Выявлено 13 фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и 1 факт изготовления алкогольной продукции. Только в Тольятти сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 8100 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре выявили факт незаконного использования средств индивидуализации товаров. Продажа контрафактных сигарет осуществлялась в торговой точке, расположенной на Стромиловском шоссе. Сотрудники полиции изъяли 910 упаковок табачной продукции, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ.

По линии выявления и пресечения фактов нарушений миграционного законодательства сотрудниками подразделения по вопросам миграции совместно с полицейскими патрульно-постовой службы полиции проведены профилактические мероприятия в жилых секторах и на торговых объектах.

В результате проверки торговой базы, расположенной на улице Дальневосточной в Самаре к административной ответственности привлечено 11 человек: в отношении 5 граждан иностранных государств составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации к ответственности привлечено трое иностранных граждан.

Кроме того, участие в патрулировании парковых зон и набережных приняли кавалеристы конных взводов полков патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Самаре и Управления МВД России по городу Тольятти.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах будут продолжены во всех районах Самарской области.

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