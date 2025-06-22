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В Отрадном пожилая женщина потеряла 410 тысяч рублей, поверив аферистам

22 июня 2025 10:49
143
В Отрадном пожилая женщина потеряла 410 тысяч рублей, поверив аферис

В Отрадном жертвой мошенников стала пожилая женщина 1961 года рождения, она потеряла 410 тысяч рублей, поверив аферистам.

Схема обмана оказалась довольно распространенной: женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинг, и сообщили о подозрительных операциях по ее банковским счетам. Звонившие убедили женщину немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у нее счетов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ей указали. Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях. В результате прессинга доверчивая женщина выполнила все инструкции аферистов и лишилась значительной суммы денег.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны и помните, что настоящие банки никогда не просят переводить деньги на какие-либо сторонние счета, а также не звонят клиентам с сообщениями о подозрительных операциях от имени несуществующих организаций. При любых подозрительных звонках о счетах сразу кладите трубку и сообщайте о подобных случаях в полицию.

Теги: Мошенники

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