Вор в Самарской области украл прицеп, решив, что это хорошая вещь

149

Сотрудники уголовного розыска опросили несколько десятков возможных очевидцев и установили свидетелей преступления.



30 апреля текущего года в Отделение МВД России по Красноармейскому району с сообщением о пропаже автомобильного прицепа обратился житель села Новоалександровка 1995 года рождения.

Мужчина пояснил полицейским, что накануне вечером оставил ценное имущество возле своего дома, а утром обнаружил пропажу и сразу же обратился в полицию за помощью.

По указанному в сообщении адресу сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили и установили очевидцев происшествия. Следователь изъял следы протекторов шин транспортного средства с территории, прилегающей к дому потерпевшего.



Со слов жителей села оперуполномоченные установили автомобиль, на котором в ночь хищения приезжал знакомый одного из селян.

Сотрудники полиции установили личность и место жительство водителя - жителя села Троицкое Безенчукского района 1993 года рождения, и осмотрели его автомобиль.

В ходе сравнительного анализа шин автотранспорта и изъятых следов экспертами установлено полное соответствие представленных на исследование образцов.

Задержанный в ходе опроса дал признательные показания и пояснил, что проезжая по одной из улиц села Новоалександровка, увидел прицеп: "Я посмотрел - вещь хорошая и решил забрать. Потом спрятал его возле реки Чапаевка в овраге. В дальнейшем планировал использовать в хозяйстве».

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает облМВД.