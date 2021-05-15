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Вор в Самарской области украл прицеп, решив, что это хорошая вещь

15 мая 2021 10:58
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Вор в Самарской области украл прицеп, решив, что это хорошая вещь

Сотрудники уголовного розыска опросили несколько десятков возможных очевидцев и установили свидетелей преступления.

30 апреля текущего года в Отделение МВД России по Красноармейскому району с сообщением о пропаже автомобильного прицепа обратился житель села Новоалександровка 1995 года рождения.
Мужчина пояснил полицейским, что накануне вечером оставил ценное имущество возле своего дома, а утром обнаружил пропажу и сразу же обратился в полицию за помощью.
По указанному в сообщении адресу сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили и установили очевидцев происшествия. Следователь изъял следы протекторов шин транспортного средства с территории, прилегающей к дому потерпевшего.


Со слов жителей села оперуполномоченные установили автомобиль, на котором в ночь хищения приезжал знакомый одного из селян.
Сотрудники полиции установили личность и место жительство водителя - жителя села Троицкое Безенчукского района 1993 года рождения, и осмотрели его автомобиль.
В ходе сравнительного анализа шин автотранспорта и изъятых следов экспертами установлено полное соответствие представленных на исследование образцов.
Задержанный в ходе опроса дал признательные показания и пояснил, что проезжая по одной из улиц села Новоалександровка, увидел прицеп: "Я посмотрел - вещь хорошая и решил забрать. Потом спрятал его возле реки Чапаевка в овраге. В дальнейшем планировал использовать в хозяйстве».
Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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