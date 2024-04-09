Вор пытался украсть из ювелирного магазина украшения на 70 тысяч рублей в Новокуйбышевске

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Установив личность правонарушителя, сотрудники Росгвардии выяснили, что он уже объявлен в федеральный розыск, поскольку скрылся от органов дознания.



В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Новокуйбышевск, получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации (КТС). Дежурный сообщил, что помощь стражей правопорядка нужна в ювелирном магазине, расположенном на улице Островского.

На подъезде к зданию патрульные увидели убегающего молодого человека. Предположив, что он мог совершить противоправное деяние, росгвардейцы задержали его для выяснения всех обстоятельств случившегося. Оказалось, что сотрудники Росгвардии были правы – буквально за пару минут до этого молодой человек попытался открыто похитить из торговой точки ювелирные украшения стоимостью около 70 тысяч рублей, после чего охранник нажал КТС.

Установив личность правонарушителя, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что житель Волжского района 2001 года рождения находится в федеральном розыске, поскольку скрылся от органов дознания. Росгвардейцы вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.