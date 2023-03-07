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Водитель погрузчика в Самаре воровал топливо

7 марта 2023 09:57
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Водитель погрузчика в Самаре воровал топливо

Самарские полицейские при проведении комплекса оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение действий, связанных с хищением принадлежащего предприятию дизельного топлива, задержали мужчину 1994 года рождения.

Полицейскими установлено, что в конце января текущего года водитель погрузчика, имея доступ к топливной карте, в течение нескольких дней неоднократно завышал объем используемого дизельного топлива. Накопившиеся излишки он планировал реализовать одному из жителей областного центра за 5000 рублей. Подозреваемого в совершении преступления задержали на автозаправочной станции, расположенной на Заводском шоссе, в момент реализации нефтепродукта. Полицейские изъяли похищенное дизельное топливо в количестве 170  литров, находившиеся в трех канистрах.  

В совершении противоправного деяния работник предприятия признался и сообщил, что планировал вырученные от продажи денежные средства потратить на оплату кредитного обязательства.  

Сотрудниками органов внутренних дел проведен комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий: осмотрено место происшествия, опрошены работники предприятия, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, многочисленные документы, в т.ч. путевые листы и выписки операций по топливным картам.

 Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд г. Самары.

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