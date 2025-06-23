Водитель из Жигулевска хотел купить автозапчасти, но попался на уловки мошенника

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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулёвску с заявлением о мошенничестве обратился 54-летний местный житель. Мужчина пояснил, что решил приобрести бампер, блок фары и другие запчасти для своего автомобиля. Подходящее объявление он нашел в интернете на одном из сайтов продаж и связался с продавцом. Собеседник сразу предупредил, что находится в другом городе, но при полной оплате товара он готов отправить его транспортной компанией. Заявитель согласился и перевел продавцу на незнакомый банковский счёт более 29 800 рублей, написав свои данные и адрес. Однако, когда пострадавший решил сам отследить доставку, то увидел, что ее не существует, а объявление удалено. Он пытался связаться с продавцом, но тот на связь не вышел. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

Полицейские в очередной раз призывают граждан быть более бдительными при покупке товаров в сети Интернет: «Пользуйтесь только проверенными интернет-магазинами и перед покупкой прочитайте отзывы о сайте, на котором вы решили приобрести товар. Просьба о полной или частичной предоплате также должна насторожить. Совершайте покупки осознанно и не торопясь, а расплачивайтесь непосредственно в момент получения товара!».