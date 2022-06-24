Водитель из Самары перевел мошенникам свои сбережения

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Жителю Самары, работающему водителем, на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с его банковской карты пытаются снять денежные средства.

Для предотвращения снятия необходимо оформить кредит, полученные денежные средства перевести на различные «безопасные» счета. Поверив словам злоумышленника, местный житель перечислил денежные средства в размере 306 000 рублей на реквизиты, продиктованные мошенником. Через некоторое время житель Самары попыталась связаться с доброжелателем, чтобы узнать, как ему получить свои деньги обратно, однако номер его телефона оказался недоступен. Тогда водитель понял, что столкнулся с мошенниками, и поспешил обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.