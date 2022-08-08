Во втором квартале 2022 года мошенники причинили страховщикам ущерб более чем на 1 млрд рублей

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Во втором квартале 2022 года страховщики обратились в правоохранительные органы по фактам страхового мошенничества с посчитанным убытком более 1,0 млрд рублей. В том числе ущерб на 513,5 млн рублей был заявлен по ОСАГО, на 214 млн рублей - по каско, на 210 млн рублей - по страхованию имущества, на 47,1 млн рублей - по страхованию жизни и здоровья и еще на 19 млн рублей по иным видам страхования. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Он отметил, что всего в правоохранительные органы во втором квартале 2022 года было направлено 2192 заявления, что практически совпадает с количеством заявлений, направленных в 1 квартале 2022 года и на 9% меньше, чем во втором квартале 2021 года (2411 заявлений). “Эти цифры свидетельствуют о том, что пока мы всплеска мошенничеств, в том числе - угонов - в связи с нехваткой деталей на рынке автозапчастей, не наблюдаем. В целом какого-либо ухудшения ситуации со страховым мошенничеством также нет”, - пояснил Игорь Юргенс.

Лидером по количеству обращений в правоохранительные органы во втором квартале стал Приволжский федеральный округ (530 заявлений), опередив Центральный федеральный округ (454 заявления), Северо-Кавказский федеральный округ (298 заявлений) и Южный федеральный округ (238 заявлений).

В Приволжском федеральном округе наиболее неблагополучными по количеству обращений по случаям страхового мошенничества стали Ульяновская область, Нижегородская область и Татарстан. При этом количество возбуждаемых уголовных дел по заявлениям в данных регионах не превышает 5%, что является крайне низким показателем. В Южном федеральном округе вновь наблюдается рост мошеннических действии в Краснодарском крае (124 заявления).

В абсолютном выражении наибольшее количество обращений в правоохранительные органы зафиксировано в Москве (140 заявлений). Однако учитывая, что в данном регионе проживает 14% всех автовладельцев, в относительном выражении такой показатель заявлений о мошенничестве большим не является.

У страхового сообщества вызывает обеспокоенность продолжающаяся ситуация со страховым мошенничеством в Новосибирской области: в регионе подано 110 заявлений о мошенничестве, при этом доля заявлений, по которым возбуждены уголовные дела,

“Несмотря на то, что есть ряд проблемных с точки зрения страхового мошенничества регионов, в целом совместная работа страховщиков и региональных властей приносит заметные плоды. Так, в Приморском крае возбуждаемость уголовных дел по страховому мошенничеству является самой высокой в России и достигла 72%, - при том, что еще в первом квартале этого года не превышала 10%. В этой связи хотелось бы выразить благодарность Прокуратуре и Управлению МВД по Приморскому краю за продуктивную работу, которая делает комфортнее и безопаснее жизнь жителей Приморского края”, - сказал Игорь Юргенс.