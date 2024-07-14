Вместо подработки в соцсети житель Самарской области отдал мошеннику 60 тысяч

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В полицию обратился житель Самарской области 2001 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне увидел объявление о подработке в одной из соцсетей, после чего он оставил заявку. Через несколько часов ему, поступил телефонный звонок от незнакомца, с предложением хорошо оплачиваемой работы, со свободным графиком. Для получения дополнительного заработка, звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными и указать данные карты, для получения зарплаты. Потерпевший перешел по ссылке, которую получил от менеджера и выполнил требование незнакомца, а через несколько минут обнаружил списание с его счета более 60 000 рублей. Осознав, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.