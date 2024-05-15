В Жигулёвске задержаны закладчики наркотических веществ в крупном размере

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В ходе предварительного следствия установлено, что двое мужчин приобретали запрещённые вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории города Жигулёвска

В апреле текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску поступило сообщение от сотрудников Росгвардии о задержании жителей г.Тольятти 1977 и 1983 годов рождения, которые на территории гаражно-строительного кооператива при виде патрульной машины попытались скрыться и избавиться от содержимого карманов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у ранее судимого за кражи 47-летнего жителя г.Тольятти в кармане брюк сверток обмотанный черной изолентой, внутри которого находилось неустановленное вещество, сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок, также в ходе осмотра места происшествия изъято семь свертков с порошкообразным содержимым внутри сброшенных при виде сотрудников. При проверке отечественного автомобиля за рулем, которого находился 41-летний сообщник, были изъяты из бардачка пакеты с шестнадцатью свертками, перемотанными черной изолентой, внутри которых находилось неустановленное вещество.

В ходе исследования экспертами экспертно-криминалистического отдела У МВД России по г.Тольятти установлено, что изъятый сверток из тайника является наркотическим N-метилэфедрон общей массой свыше 1 грамма, что законодатель относит к крупному размеру. В настоящее время по остальному изъятому проводится экспертиза.

Задержанные мужчины признались, что хранили наркотик с целью последующего сбыта. Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). По ходатайству следствия в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.