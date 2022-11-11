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В Жигулевске жулика с чужой картой задержали ППС

11 ноября 2022 12:47
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В Жигулевске жулика с чужой картой задержали ППС

В начале ноября текущего года в ОМВД России по г. Жигулевску за помощью обратился 49–летний местный житель, который рассказал полицейским что, расплатившись за товар, по собственной неосторожности, оставил банковскую карту на кассе в магазине. Пропажу он заметил после того, как ему пришло смс-оповещение, что картой расплатились за алкоголь и продукты питания в нескольких магазинах города на сумму более 3000 рублей. 

Сотрудники полиции опросили персонал торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.  На одной из них было видно, как один из посетителей магазина забрал карту с прилавка и вышел из торговой точки.

Сотрудники полиции составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Спустя несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции, на одной из улиц города заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При виде полицейских мужчина ускорил шаг и свернул к ближайшему подъезду. Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

У ранее не судимого местного жителя 1976 года рождения в ходе личного досмотра в присутствии понятых изъяли банковскую карту на имя потерпевшего. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что нашел ее на кассе в магазине и увидев, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, забрал и решил чужими средствами оплатить свои покупки.

В настоящий момент банковская карта возвращена владельцу, а подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

Теги: Уголовное дело

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