В Жигулевске задержан мужчина с героиновым свертком

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В ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Жигулевску установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

Правоохранители задержали мужчину около одного из домов по улице Муравленко и доставили в территориальный орган внутренних дел. В присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане куртки мужчины полиэтиленовый сверток. Изъятую находку полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство – героин, общей массой около грамма, что относится к значительному размеру.

По данным оперативников, подозреваемый - житель Ставропольского района 1989 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса злоумышленник рассказал, что приобрел запрещенное вещество при помощи сотового телефона, к нему пришло сообщение с адресом и фотографией, на которой изображено место, где спрятана «закладка». Со слов задержанного, наркотик находился около жилого дома, в снегу под кустом. Мужчина пояснил, что приобрел героин исключительно для личного употребления. Слова задержанного тщательно проверяются полицейскими.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.