В Жигулевске задержан гаражный "закладчик"

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В Жигулевске завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в отношении местного жителя 2001 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимый житель Тольятти приобретал запрещённые вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории гаражного массива в городе Жигулевск.

В феврале текущего года в ночное время на улице Приволжской инспекторы ДПС остановили молодого человека для проверки документов. Во время беседы 22-летний безработный тольяттинец заметно нервничал и полицейские приняли решение доставить гражданина в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Из материалов уголовного дела следует, что при личном досмотре злоумышленника и в ходе осмотра места его жительства, а также в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли одиннадцать свёртков с порошкообразным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре У МВД России по МВД России по г. Тольятти установлено, что изъятое является наркотическим средством метилэфедрон, общей массой не менее более 14 граммов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.