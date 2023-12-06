В Жигулевске задержали двух магазинных воров

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В сентябре текущего года в О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение о краже от работника одного из сетевых магазинов. Он сообщил, что из торговой точки, похищен алкоголь на сумму более чем на 2000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, на которые попал момент хищения. Полицейские узнали в злоумышленниках ранее судимых за преступления имущественного характера 37-летнего местного жителя и неоднократно попадавшего в поле зрения жигулевских оперативников 36-летнего жителя Нижегородской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили их местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленники вину признали и пояснили, что во время застолья у них закончился алкоголь, так как денег у них не было, они решились на кражу в магазине.

Уголовное дело, возбужденное следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Жигулевский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора. 37-летнему местному жителю, назначено наказание в виде принудительных работ сроком на один год и семь месяцев с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно, 36-летнему жителю Нижегородской области, назначить наказание в виде принудительных работ сроком на один год и пять месяцев с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.