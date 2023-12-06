В Жигулевске задержали двух магазинных воров

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, на которые попал момент хищения. Полицейские узнали в злоумышленниках ранее судимых за преступления имущественного характера 37-летнего местного жителя и неоднократно попадавшего в поле зрения жигулевских оперативников 36-летнего жителя Нижегородской области.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили их местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленники вину признали и пояснили, что во время застолья у них закончился алкоголь, так как денег у них не было, они решились на кражу в магазине.
Уголовное дело, возбужденное следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Жигулевский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора. 37-летнему местному жителю, назначено наказание в виде принудительных работ сроком на один год и семь месяцев с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно, 36-летнему жителю Нижегородской области, назначить наказание в виде принудительных работ сроком на один год и пять месяцев с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.