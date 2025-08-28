Я нашел ошибку
Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.44
-0.09
EUR 93.34
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске вор украл из машины 9 тысяч рублей

28 августа 2025 10:18
136
В Жигулевске вор украл из машины 9 тысяч рублей

В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску обратился местный житель с заявлением о краже более 9 000 рублей из автомобиля Lada Granta.

Сотрудники органов внутренних дел опросили заявителя, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Полицейские, используя скриншот с видеозаписи, составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и провели поквартирные обходы близ расположенных домов. Со слов местных жителей установили возможное местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ранее не судимого 57-летнего местного жителя.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, проходя по улице Шевченко, заметил автомобиль с незапертой дверью. Воспользовавшись забывчивостью автовладельца, проник в салон и похитил из находившейся там сумки денежные средства, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении безработного задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейскими потерпевшему разъяснен порядок подачи гражданского иска для возмещения материального ущерба.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
100
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
404
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
198
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
583
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
332
Весь список