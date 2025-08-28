В Жигулевске вор украл из машины 9 тысяч рублей

136

В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску обратился местный житель с заявлением о краже более 9 000 рублей из автомобиля Lada Granta.

Сотрудники органов внутренних дел опросили заявителя, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Полицейские, используя скриншот с видеозаписи, составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и провели поквартирные обходы близ расположенных домов. Со слов местных жителей установили возможное местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ранее не судимого 57-летнего местного жителя.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, проходя по улице Шевченко, заметил автомобиль с незапертой дверью. Воспользовавшись забывчивостью автовладельца, проник в салон и похитил из находившейся там сумки денежные средства, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении безработного задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейскими потерпевшему разъяснен порядок подачи гражданского иска для возмещения материального ущерба.