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В Жигулевске уборщик похитил из общежития детскую коляску

30 апреля 2021 12:00
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В Жигулевске уборщик похитил из общежития детскую коляску

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение о краже детской коляски из подъезда общежития на улице Пушкина. Владелец оценил причиненный ущерб на сумму 5000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия. В ходе опроса потерпевший пояснил, что няня, гулявшая с его сыном, после того, как вернулась домой, оставила коляску около двери своей комнаты. Через некоторое время она обнаружила пропажу имущества.

Сотрудники уголовного розыска, опросив жильцов, выяснили, что к совершению кражи может быть причастен житель общежития 1987 года рождения, работающий уборщиком. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Стражи правопорядка пришли к подозреваемому домой, где обнаружили похищенную коляску. Мужчину доставили в территориальный отдел внутренних дел. Во время опроса он признался в содеянном и пояснил, что похитил коляску для собственных нужд.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Следствие продолжается, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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