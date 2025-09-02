В Жигулевске сын украл у матери телевизор

116

Ранее неоднократно судимый сын воспользовался доверием родственницы, которая находясь на лечении, предоставила ему ключи от дома.

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулёвску за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из квартиры в период её временного отсутствия похищен телевизор стоимостью более 4 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции в ходе осмотра квартиры не обнаружили следов взлома, и предположили, что злоумышленник проник в жилище беспрепятственно, имея свободный доступ. Женщина пояснила оперативникам, что ключи от помещения есть у ее сына.

С целью установления возможных свидетелей случившегося полицейские опросили соседей, проверили возможные места сбыта похищенного. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению кражи возможно причастен безработный, ранее неоднократно судимый, ведущий асоциальный образ жизни родственник потерпевшей.

Оперативники установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража» 44-летний мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что когда ему потребовались деньги, он решил похитить телевизор матери, после чего сдал его в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Дознавателем подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшая простила родственника и выкупила телевизор из ломбарда.