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В Жигулевске с наркотиками задержана семейная пара из Тольятти

11 августа 2024 12:31
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В Жигулевске с наркотиками задержана семейная пара из Тольятти

В августе текущего года сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что семейная пара из Тольятти причастны к обороту наркотиков. В ходе проверки полученные сведения подтвердились.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Жигулёвску задержали подозреваемых в припаркованном автомобиле возле автозаправочной станции города Жигулёвска.

Задержанными оказалась семейная пара, женщина 1993 года рождения и мужчина 1990 года рождения, неоднократно судимый за кражи.

В ходе проведения досмотра на месте задержания, в присутствии понятых, полицейские изъяли из сумки женщины 8 свертков, перемотанных изолентой с порошкообразным веществом внутри, у мужчины в борсетке полицейские обнаружили и изъяли 50 свертков, перемотанных изолентой с порошкообразным веществом внутри.

В квартире супругов сотрудники полиции также обнаружили и изъяли сверток, зип-пакет с порошкообразным веществом и электронные весы.

В ходе осмотра сотового телефона, изъятого у подозреваемого, полицейские нашли информацию с описанием участков местности и географическими координатами, где должны находится наркотики. Прибыв к указанным в описании местам, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 19 свертков, внутри которых находилось неустановленное вещество.

Экспертами ЭКО Управления МВД России по городу Тольятти установлено, что изъятый сверток из тайника является наркотическим веществом N-метилэфедрон общей массой свыше 0,61 грамм, что законодатель относит к значительному размеру. В настоящее время по остальным изъятым сверткам проводится химическая экспертиза.

В ходе опроса подозреваемые вину в совершении противоправного деяния признали и пояснили, что приобрели запрещённое вещество бесконтактным способом и планировали сбыть на территории Жигулёвска.

Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Теги: Стоп Наркотик

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