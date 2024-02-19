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В Жигулевске продавщица оставила около павильона велосипед, и его украли

19 февраля 2024 12:13
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В Жигулевске продавщица оставила около павильона велосипед, и его украли

В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску обратилась местная жительница, 1991 года рождения, которая сообщила, что у нее похищен велосипед, оставленный на хранение рядом с торговым павильоном в котором она работает. Женщина оценила причиненный ей ущерб на сумму более 4 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и, прилегающую территорию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к  совершению преступления может быть причастен ранее неоднократно судимый 50-летний местный житель. Предполагаемый злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что похищенный велосипед продал знакомой, вырученные от продажи средства потратил на алкоголь.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный велосипед возвращен законному владельцу.

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