В Жигулевске полицейские задержали подозреваемую в краже денег из кошелька знакомой

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Злоумышленница дождалась, когда гостеприимная хозяйка заснет после застолья и похитила ее деньги.



В полицию за помощью обратилась местная жительница 1951 года рождения и сообщила, что из её комнаты похищены деньги в сумме 6 000 рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, установили и опросили очевидцев. Со слов заявительницы полицейские выяснили, что деньги пропали после завершения застолья, проходившего в ее комнате общежития. На следующее утро, после ухода гостей, пенсионерка обнаружила, что из кошелька пропали деньги.

В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к хищению денег может быть причастна безработная, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления местная жительница 1981 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали женщину и доставили в территориальный орган внутренних дел.

При опросе задержанная вину в совершении противоправного деяния признала и пояснила, что после завершения застолья пока все спали, похитила деньги из кошелька гостеприимной хозяйки и потратила на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Следователем назначены различные экспертизы, в службы и подразделения направлены отдельные поручения для установления иных фактов противоправной деятельности подозреваемой.