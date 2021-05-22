В Жигулевске мужчина украл 260 килограммов металла

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Во время обхода административного участка к участковым уполномоченным полиции ОМВД России по г. Жигулевску поступила информация о том, что ранее судимый местный житель 1986 года рождения может быть причастен к хищению имущества одного из учреждений.

В течение часа стражи порядка установили адрес проживания предполагаемого злоумышленника и задержали его.

По данным сотрудников полиции в апреле текущего года злоумышленник проник на территорию ликвидированного учреждения и похитил металлические изделия. При помощи тележки несколько часов вывозил с неохраняемой территории металл и складывал в лесополосе. Общий вес похищенного имущества составил 260 килограмм.

Сотрудники полиции обратились к представителю потерпевшей стороны, который документально подтвердил причиненный ущерб и попросил полицейских привлечь злоумышленника к установленной законом ответственности.

В настоящее время сотрудники территориального органа внутренних дел изъяли металлические изделия и в ближайшее время вернут их законному владельцу. Злоумышленник признал свою вину полностью и пояснил, что похитил имущество с целью дальнейшей продажи.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.