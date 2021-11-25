В Жигулевске директор и кладовщик похищали продукты питания

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Подозреваемые трудились в одной торговой организации. Один из них - мужчина 1978 года рождения, работая кладовщиком на складе в распределительном центре, отгружал продукты питания, свыше количества указанного в накладной и отправлял в магазин. Другой мужчина 1994 года рождения, работая директором торговой точки совершал хищение неучтенных продуктов питания. После чего злоумышленники делили похищенное.

Во время одной из таких махинаций подозреваемые были задержаны. Осмотрев багажник автомобиля, принадлежащего одному из мужчин, сотрудники полиции обнаружили похищенные продукты питания.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые причастны к совершению четырех фактов хищения продуктов питания на сумму более 48 000 рублей.

Добычей злоумышленников становились пельмени, сыр, колбаса, креветки, мясо. Подозреваемые признались в совершении противоправных деяний и возместили ущерб в полном объеме.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску задержанным предъявлено обвинение в краже. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчин направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.