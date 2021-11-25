Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате
Жители самарского «Южного города» выступили против строительства дороги рядом с их домами
Жители самарского «Южного города» выступили против строительства дороги рядом с их домами
В Жигулевске директор и кладовщик похищали продукты питания
В Жигулевске директор и кладовщик похищали продукты питания
Против введения QR-кодов в общественном транспорте Самары выступают 7 из 10 опрошенных горожан
Против введения QR-кодов в общественном транспорте Самары выступают 7 из 10 горожан
Самарские двигатели отправили к МКС модуль «Причал»
Самарские двигатели отправили к МКС модуль «Причал»
В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других.
Выгода до 75%: в «Черную Пятницу» билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
В Самаре в Кировском районе построят новый жилой микрорайон
В Самаре в Кировском районе построят новый жилой микрорайон
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске директор и кладовщик похищали продукты питания

25 ноября 2021 10:02
53
В Жигулевске директор и кладовщик похищали продукты питания

Подозреваемые трудились в одной торговой организации. Один из них - мужчина 1978 года рождения, работая кладовщиком на складе в  распределительном центре, отгружал продукты питания, свыше количества указанного в накладной и отправлял в магазин. Другой мужчина 1994 года рождения, работая директором торговой точки совершал хищение неучтенных продуктов питания. После чего злоумышленники делили похищенное.

Во время одной из таких махинаций подозреваемые были задержаны. Осмотрев багажник автомобиля, принадлежащего одному из мужчин, сотрудники полиции обнаружили похищенные продукты питания.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые причастны к совершению четырех фактов хищения продуктов питания на сумму более 48 000 рублей.

Добычей злоумышленников становились пельмени, сыр, колбаса, креветки, мясо. Подозреваемые признались в совершении противоправных деяний и возместили ущерб в полном объеме.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску задержанным предъявлено обвинение в краже. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчин направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
25 ноября 2021  09:41
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
76
На заседании Госсовета по культуре обсудили лучшие практики по работе учреждений в период пандемии.
24 ноября 2021  19:33
Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре
505
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
510
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
605
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
651
Весь список