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В Туве нашли раненым экс-министра сельского хозяйства и тело его супруги

23 сентября 2021 09:39
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В Туве нашли раненым экс-министра сельского хозяйства и тело его супруги

Экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола обнаружили в квартире рядом с телом погибшей жены. Сам бывший министр был изранен. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета (СК) России по Республике Тува Аллу Нурсат.

«22 сентября текущего года около 20:00 (в 00:00 — мск) часов в правоохранительные органы города Кызыл республики Тува поступило сообщение об обнаружении в квартире по месту проживания на улице Бай-Хааской тела хозяйки <...> и ее супруга с колото-резаными ранениями в области груди. В настоящее время мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказала представитель СК республики.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Юрий Тыт-оол возглавлял министерство сельского хозяйства Республики Тува в 2015-2016 годах, пишут "Известия".

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